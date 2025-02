M jak miłość, odcinek 1849: Andrzej zaangażuje się w śledztwo Natalki. To dzięki Budzyńskiemu odkryje prawdę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Andrzej zajrzy na komendę w 1849 odcinku "M jak miłość". Bardzo przejmie się wypadkiem Julii, chociaż nie do końca dlatego, że aż tak martwi się Malicką. Oczywiście nie życzy prawniczce źle, ale jedna rzeczy nie da mu spokoju... A co jeśli to na Magdę (Anna Mucha) polował złoczyńca, który skrzywdził Malicką?! Czujny Andrzej dobrze przewidzi, że w Grabinie wydarzyło się coś dużo gorszego, niż przypadek!

Wizyta Andrzeja u Natalki w komisariacie

Poruszony Budzyński osobiście odwiedzi Natalkę, która zajmie się sprawą napaści na Julię. Prawnik rzuci nowe światło na całe zajście.

- (...) Chciałem ci bardzo podziękować za to, że tak szybko przyjechałaś - zacznie Andrzej w 1849 odcinku "M jak miłość".

- No coś ty... To moja praca. Jak się czuje pani Julia? Coś sobie przypomniała? Coś mówiła? - od razu zainteresuje się Natalka.

- Nic więcej ponadto, co wczoraj powiedziała, że ktoś wepchnął ją do wody. Nie wiem... Może ponosi mnie wyobraźnia, ale tak sobie myślę, że Grabina to jest najspokojniejsze miejsce na świecie, Julia była tutaj kilka razy, nikt jej nie zna, idzie sobie wieczorem na spacer nad rzekę i ktoś na nią napada? - Budzyński da jasno do zrozumienia, że nie wierzy w zbieg okoliczności.

Budzyński przekaże Natalce nieznane fakty w sprawie napadu w lesie

- Może ktoś chciał ją okraść? Bardzo często w takich sytuacjach w grę wchodzi motyw rabunkowy - zaproponuje pewne rozwiązanie Natalka.

- Może... Wiesz, jedna rzecz nie daje mi spokoju. Julia wczoraj miała na sobie czerwoną pelerynę, taką przeciwdeszczową, która należy do Magdy... - Andrzej w 1849 odcinku "M jak miłość" powie Magdzie to, co myśli od początku. Złoczyńca polował na Magdę, nie na Julię!

- Chcesz powiedzieć, że ktoś mógł ją wziąć za Magdę? - upewni się Natalka.

- Głośno myślę... - rzuci prawnik, ale jego słowa całkowicie zmienią podejście do śledztwa. Widzowie wiedzą, że to podły Święcicki (Artur Paczesny) napadł na Malicką. Andrzej ma rację - mężczyzna pomylił Julię z Magdą!