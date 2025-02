M jak miłość, odcinek 1848: Sylwia odnowi kontakt z kolegą ze studiów. Adam wpadnie w szał - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Sylwia otrzyma dziwną wiadomość od dawnego znajomego. Przy śniadaniu z Adamem i panią Olą (Ewa Kolasińska) wyjdzie na jaw, że mężczyzna pogratulował jej "powrotu na rynek". Podejrzana wiadomość zainteresuje Kostecką, która nie romansuje "na boku" i nie zdradza Wernera. Skąd więc nagłe zainteresowanie mężczyzn?

Sylwia powie Wernerowi o dawnym znajomym. Wejdzie we flirt?

- Dziwna sprawa, pisze do mnie kumpel ze studiów i cieszy się, że znów jestem singielką i wróciłam na rynek - podzieli się dziwną informacją Sylwia.

- A co ty się tak dziwnie uśmiechasz? Podoba ci się to? Co to za dziwny uśmiech? - Werner od razu zareaguje zazdrością.

- Napiszę mu, że ma błędne informacje - sprostuje prawniczka.

- A może to ty wysłałaś mu jakieś błędne sygnały i on to tak zinterpretował...? - oburzy się Adam.

Na szczęście pani Ola wtrąci się w zaostrzającą się wymianę zdań i wyjaśni domownikom, że "pożyczyła" sobie zdjęcie pięknej Sylwii, by mieć zainteresowanie w aplikacji randkowej...

Sylwia zachwyci się adoratorami

Chociaż Kostecka nie umieści ogłoszenia w Internecie, działania pani Oli bardzo ją zainteresują. Nie wścieknie się na seniorkę kiedy usłyszy, że mężczyźni z ochotą komentują jej zdjęcia i piszą z propozycjami spotkań. Jeszcze tego samego dnia w 1848 odcinku "M jak miłość" prawniczka powie Anicie (Melania Grzesiewicz), że ma wielkie zainteresowanie, co bardzo ją cieszy.

- (...) Byłam w szoku! Nigdy nie dostałam tylu komplementów, a jeden facet napisał dla mnie wiersz - poszczyci się Sylwia w rozmowie z ukochaną Kamila (Marcin Bosak).

- Grafoman pieprzony - szybko podsumuje Werner. Zacznie martwić się, że straci ukochaną. Rady Kamila wcale nie polepszą sytuacji, ale za to podsuną pewien pomysł...