M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1848: Magda zaprosi Julię na noc. To będzie niespodziewany restart ich relacji – ZDJĘCIA

W 1848. odcinku „M jak miłość” Julia (Marta Chodorowska) będzie się raczyć na ognisku u Budzyńskich kiełbaskami. To będą sceny jak nie z tego świata, biorąc pod uwagę to, że jeszcze stosunkowo niedawno taka sytuacja nie byłaby możliwa – po tym, co Malicka zrobiła Magdzie (Anna Mucha) i Andrzejowi (Krystian Wieczorek). Kiedy zrobi się już późno, Julia postanowi jechać do domu. Powstrzymają ją Nadia (Mira Fareniuk) i… Magda, która zaprosi ją, by została na noc.