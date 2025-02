M jak miłość, odcinek 1848: Magda wzruszy Pawła swoim wyznaniem! Jej słowa na długo zapadną mu w pamięć - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1848: Rogowski przepisze Pawłowi leki. To postawi go na nogi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł w 1848 odcinku "M jak miłość" nie będzie się spodziewał tego, co usłyszy. Magda spojrzy mu prosto w oczy i bez ogródek wyzna, że choć bardzo go kocha jest na niego niesamowicie wściekła. Nie da się ukryć, że Budzyńska będzie naprawdę wzburzona. Widząc, jak Paweł marnuje swoją szansę na szczęście z Franką, postanowi wstrząsnąć nim tak mocno, jak to tylko możliwe. Zamiast czekać, aż sam się opamięta, powie mu całą prawdę wprost. Bo jeśli ktoś może do niego dotrzeć, to właśnie tylko i wyłącznie ona...

Magda w 1848 odcinku "M jak miłość" wyzna Pawłowi miłość!

Spotkanie Magdy i Pawła w 1848 odcinku "M jak miłość" zacznie się od trudnej rozmowy. Budzyńska będzie wściekła na to, co robi Zduński. Nie wytrzyma i postanowi przemówić mu do rozsądku. Jednak emocje wezmą górę i na samym początku padną słowa, których nikt się nie spodziewał!

- Wiesz o tym, że jesteś jednym z najważniejszych mężczyzn w moim życiu i po Andrzeju prawdopodobnie jedynym, którego kocham. Teraz mam ochotę cię udusić. (...) Ja nie rozumiem, co ty tutaj robisz, bo tak naprawdę powinieneś być u Franki i błagać o wybaczenie. Piotrka też powinieneś przede wszystkim przeprosić. - Magda, ja byłem przekonany, że nie mogę mieć dzieci, a potem dowiaduje się, że Franka jest w ciąży i później ta wiadomść, że Franka na weselu całowała się z Piotrkiem...

Mocne słowa Magdy do Pawła w 1848 odcinku "M jak miłość". Zduński dzięki niej się opamięta?

Budzyńska nie zatrzyma się tylko na emocjonalnym wyznaniu. W 1848 odcinku "M jak miłość" postanowi powiedzieć Pawłowi wprost, co o nim myśli i nie będzie przebierać w słowach. Zmieszany Paweł nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. Zduński przez długi czas trwał w przekonaniu, że ma rację i że Franka oraz Piotrek go zdradzili. Ale w tej chwili wszystko zacznie wyglądać zupełnie inaczej. Czy rozmowa z Magdą zmieni diamterltanie myślenie Zduńskiego? Jak dalej potoczy się relacja Franki z Pawłem? Dowiemy się już niebawem!