M jak miłość, odcinek 1848: Kamil powie Wernerowi o dziecku. Szybko uzna, że nie jest gotowy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Kamil usłyszy o kolejnych wariacjach w związku Adama i Sylwii. Werner zacznie martwić się wielkim zainteresowaniem wokół swojej partnerki. To pani Ola (Ewa Kolasińska) posłuży się zdjęciem Kosteckiej w aplikacji randkowej, by przyciągnąć zainteresowanych mężczyzn. Okaże się, że odzew jest naprawdę spory, co połechta ego Sylwii. Adam natomiast poczuje zagrożenie i smutek.

Werner zazdrosny o zainteresowanie Sylwią

Gryc usłyszy w 1848 odcinku "M jak miłość" o kłopotach w związku przyjaciela i od razu wymyśli pewien plan. Dość nieroztropnie i bez przemyślenia rzuci pomysł dziecka... Wszystko rozpocznie się od zasłyszanej w kancelarii rozmowy, kiedy to Kostecka pochwali się zainteresowaniem mężczyzn przed Anitą (Melania Grzesiewicz).

- Byłam w szoku! Nigdy nie dostałam tylu komplementów, a jeden facet napisał dla mnie wiersz - poszczyci się Sylwia w rozmowie z ukochaną Kamila.

- Grafoman pieprzony - ostro skomentuje Werner, a Kamil zauważy dużą frustrację u przyjaciela. Od razu coś zaradzi.

Kamil powie Wernerowi o dziecku. Szybko się z tego wycofa

- No to ci pani Ola podwyższyła poprzeczkę... - skomentuje sucho Gryc.

- Ja bym jej się oświadczył, "zaklepał" na amen, tylko po tych moich ostatnich falstartach to ona mnie nie traktuje poważnie...

- No... raczej! - mało subtelnie przyzna Kamil.

- Ja wiem... Ja bym chciał, żebyśmy mieli taką prawdziwą więź, żebyśmy byli rodziną - przyzna Adam, a odpowiedź na te prośby nasuwa się sama.

- Jest pewien sposób... - rzuci Kamil w 1848 odcinku "M jak miłość", ale szybko wycofa się z pomysłu doradzania przyjacielowi powiększania rodziny. - Na ojca to się nie nadajesz, ale... Może weźcie sobie kota albo psa? - powie prawnik, co da Adamowi do myślenia. O ciąży Sylwii nie ma póki co mowy. Zresztą kobieta sama przyzna, że nie chce mieć dzieci, za to będzie otwarta na propozycję zaadoptowania zwierzaka.