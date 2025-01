M jak miłość, odcinek 1848: Julia zepchnięta do rzeki! Dima rozdzieli się z kochanką i wtedy dojdzie do tragedii na ognisku u Budzyńskich - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Ostatnia wiadomość Mariusza do Kasi da jej do myślenia. Bez zająknięcia zwodzi męża - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Atak na Julię Malicką w 1848 odcinku "M jak miłość" nastąpi pod osłoną nocy, więc nikt nie będzie wiedział, co się stało z nową ukochaną Dimy, która wybierze się na samotny spacer nad rzekę w Grabinie.

Święcicki w 1848 odcinku "M jak miłość" zrealizuje plan zemsty na Magdzie

To właśnie tam Julię wypatrzy pijany Święcicki, bezwzględny sąsiad z Grabiny, z którym Magda zadarła, bo stanęła w obronie osieroconych dzieci, Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego sióstr (Natalia i Nadia Witkowskie). Od śmierci rodziców tej trójki Święcicki bezkarnie zaczął rościć sobie prawo do ich ziemi. A ponieważ Magda nie raz pokazała wiejskiemu awanturnikowi, że nie pozwoli, by wyrządził krzywdę dzieciom, Święcicki postanowił zrealizować plan zemsty na Budzyńskiej.

Magda w 1848 odcinku "M jak miłość" zaprosi Julię na ognisko do siedliska

Jak to się stanie, że w 1848 odcinku "M jak miłość" ofiarą wroga Magdy stanie się Julia? Na specjalną prośbę Nadii (Mira Fareniuk) Magda zaprosi Julię do ognisko w siedlisku, by Dima mógł spędzić wieczór ze swoją wybranką. Już oficjalnie jako para. Podczas imprezy w ogrodzie Magda straci jednak dobry humor, bo Dima zacznie naciskać na nią, żeby przekonała Nadię do wyprowadzki z Grabiny. Związek z Julią rozwinie się tak szybko, że Ukrainiec będzie chciał zamieszkać z kochanką i swoją córką.

Dima i Julia w 1848 odcinku "M jak miłość" nie będą już się kryli przed Budzyńskimi

Dla Budzyńskich w 1848 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Dima jest szczęśliwy z Julią, bo wcale nie będzie się krył z uczuciami do byłej kochanki Andrzeja. Nie zważając na reakcję Magdy, na to, że szczerze nienawidzi Malickiej po wszystkich krzywdach, które jej wyrządziła. Tylko ze względu na Nadię Magda będzie robiła dobrą minę do złej gry. I pożyczy Julii czerwoną pelerynę, gdy ta postanowi wybrać się na spacer.

Tragedia w Grabinie w 1848 odcinku "M jak miłość"! Julia w pelerynie Magdy wepchnięta do rzeki przez Święcickiego

Właśnie wtedy w 1848 odcinku "M jak miłość" dojdzie do tragedii! Julia odłączy się od Budzyńskich, Nadii i Dimy, którzy zostaną przy ognisku i ruszy nad rzekę. Tam wypatrzy ją Święcicki, który w ciemności i pod wpływem alkoholu będzie myślał, że to Magda w czerwonej pelerynie. Widząc samotną Julię bezlitosny Święcicki podbiegnie do niej i zepchnie do rzeki.

Ułamek sekundy potem w 1848 odcinku "M jak miłość" Julia zniknie pod powierzchnią wody! Czy Dima i Budzyńscy usłyszą jej krzyki o pomoc i zdążą ją uratować? Wszystko wyjaśni się już niebawem!