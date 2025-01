M jak miłość, odcinek 1847: Kama znajdzie u Marcina prezent od Martyny! Zazdrość zniszczy ich związek? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1847 odcinku "M jak miłość" nie da Marcinowi o sobie zapomnieć! Po tragicznych wydarzeniach w leśniczówce Wysockiej, po tym jak Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) uratuje Martynę przed śmiercią z rąk gangstera Roberta (Kamil Drężek) przez krótką chwilę będzie się wydawało, że Chodakowski raz na zawsze skończył ten rozdział swojego życia, że wybrał Kamę, a gorące uczucie do Martyny ugasił w swoim sercu. Nic bardziej mylnego, bo Marcin wciąż będzie rozpamiętywał, że naraził byłą kochankę na atak mordercy.

Martyna w 1847 odcinku "M jak miłość" wymieni Marcina na Jakuba?

Poza tym w 1847 odcinku "M jak miłość" traumatyczne przeżycia połączą Martynę i Jakuba, co nie umknie uwadze Marcina i wcale mu się nie spodoba. Czy Chodakowski będzie zazdrosny o Wysocką? Niewykluczone, ale poza tym bliskość Martyny źle wpłynie na jego związek z Kamą.

W 1847 odcinku "M jak miłość" Kama odkryje prezent Martyny dla Marcina ze specjalną dedykacją

Na domiar złego w 1847 odcinku "M jak miłość" w ręce Kamy trafi prezent Martyny dla Marcina! Co prawda Chodakowski nie postara się szczególnie, by go ukryć przed partnerką, ale ciekawość Kamy weźmie górę nad powstrzymaniem się od szperania w rzeczach ukochanego. Bez większego trudu znajdzie więc album ze zdjęciami o Alpach, gdzie zginął mąż Martyny, Jerzy Wysocki. Od razu zorientuje się, że to była kochanka podarowała Marcinowi taki prezent, bo kiedy Kama prześwietlała przeszłość Martyny, trafiła na artykułu w internecie o śmierci jej męża.

Prezent Martyny dla Marcina z poruszającą dedykacją w 1847 odcinku "M jak miłość" wzbudzi niepokój Kamy i na nowo rozpali w niej zazdrość o ukochanego. Album o górach będzie do złudzenia przypominał książkę, którą Chodakowski znalazł w leśniczówce Martyny, ostatnią pamiątkę po jej mężu, który także napisał ukochanej piękną dedykację.

Marcin w 1847 odcinku "M jak miłość" nie przekona Kamy, by odpuściła zazdrość o Martynę

Zazdrość Kamy o Martynę w 1847 odcinku "M jak miłość" kolejny raz zburzy pozorną sielankę w jej związku z Marcinem. I nawet starania Chodakowskiego, by przekonać Kamę o sile jego miłości na niewiele się zdadzą. Para pojedzie razem na romantyczną wycieczkę nad Zalew Zegrzyński, gdzie jak podaje "Świat Seriali" Marcin spróbuje namówić ukochaną, żeby skończyła z zazdrością o Martynę, ale nie będzie to dla niej łatwe. Zwłaszcza, że Wysocka stale będzie obecna w ich życiu.

Nic dziwnego, że Kama w 1847 odcinku "M jak miłość" wyzna Marcinowi, że wciąż boi się, że nie będzie umiał zapomnieć o Martynie. On z kolei zapewni ją, że musi na nowo uwierzyć w ich miłość, bo inaczej ten związek nie przetrwa.