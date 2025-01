Barwy szczęścia, odcinek 3126: Łukasz dla Agnieszki zmieni całe życie! Zostanie z niczym, a to dopiero początek kłopotów - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3118: Hubert i Asia przerażeni Marysią. Da im popalić po powrocie do Polski – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3126 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wspólna przyszłość Łukasza i Agnieszki w 3126 odcinku "Barw szczęścia" stanie pod znakiem zapytania, gdy szwagierka Sadowskiego nagle zacznie go wypytywać o inną kobietę po Kasi w jego życiu. Nie pozostanie mu nic innego, jak tylko przyznać się do romansu z Celiną, z którą prowadzi agencję detektywistyczną.

Łukasz w 3126 odcinku "Barw szczęścia" powie Agnieszce, co go łączy z Celina

By nie zrazić do siebie Agnieszki w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zacznie się pokrętnie tłumaczyć, że Celina nie jest jego dziewczyną, tylko przyjaciółką, a ich relacja od początku miała być bez zobowiązań. Jakby fakt, że uprawiał seks z kobietą, do której nikt nie czuje miał przekonać Agnieszkę, że razem mogą stworzyć poważny związek.

Agnieszka zostawi Łukasza w 3126 odcinku "Barw szczęścia"?

Siostra Kasi w 3126 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że musi przemyśleć, czy chce być z Łukaszem, który dość szybko wyzna, że jest w niej zakochany. W końcu Agnieszka ma za sobą rozwód, dwójkę dzieci, Franka (Filip Kruszewski) i Zosię (Gabriela Trawińska) i nie może myśleć tylko o sobie. Poza tym jej rodzina została we Włocławku.

- Nie chcę, żeby to się tak skończyło... - doda Łukasz na pożegnanie z Agnieszką, cytowany przez światseriali.interia.pl. Ale nowa ukochana Sadowskiego będzie potrzebowała więcej czasu, żeby zdecydować, czy mogą być razem.

Trudne rozstanie Łukasza i Celiny w 3126 odcinku "Barw szczęścia"

Po powrocie z wakacji na Mazurach w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz spotka się z Celiną, która będzie już wiedziała o tym, że nie jest jedyną kochanką Sadowskiego, że od jakiegoś czasu gra na dwa fronty.

- Widziałam was. Wróciłeś, pomyślałam, że wpadnę, przywitam się, a tu proszę... - wygarnie mu Celina, a Łukasz na swoją obronę powie, że się zakochał w Agnieszce!

Dla Celiny w 3126 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że Łukasz to facet, od którego powinna się trzymać z daleka. Wciśnie jej tekst o tym, że tu nie chodzi o nią, że chociaż było im dobrze razem, to teraz poczuł prawdziwą miłość. W rewanżu Celina wyrzuci go z pracy z ich agencji detektywistycznej.

- No tak... We mnie nie można się zakochać... Dobra, w sumie masz rację. Mieliśmy układ i żadne z nas nie jest drugiemu nic winne. Zamykamy ten etap. Oboje zaczynamy pisać kolejny rozdział. Bez siebie. Prywatnie i zawodowo!

W 3126 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka uprzedzi Łukasza, że to początek kłopotów. Pożałuje tego romansu?

W jednej chwili w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz straci wszystko! Jakby tego było mało, nie będzie miał pewności czy Agnieszka jeszcze go zechce. Pojedzie do Włocławka, by przekazać jej, że zerwał z Celiną i nie ma pracy! Niestety kochanka nie będzie miała dla niego dobrych wieści.

- Przeze mnie zostałeś na lodzie... Wiesz, że to dopiero początek kłopotów, w jakie się pakujemy? Już straciłeś pracę, a pomyślałeś, co będzie, jak inni się o nas dowiedzą? Kasia, dzieciaki, ojciec? - uprzedzi go siostra Kasi.

Kolejne odcinki "Barw szczęścia" wyjaśnią, czy Łukasz nie pożałuje romansu z Kasią i jak zareagują ich bliscy na nowinę,że teraz są razem. Zwłaszcza przebywająca w areszcie Kasia, która przecież nadal jest jego żoną.

