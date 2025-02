M jak miłość, odcinek 1847: Jakub stanie w obronie Martyny. Zrobi na Wysockiej wielkie wrażenie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub odwiezie Martynę po przesłuchaniu na komendzie w Warszawie, by zająć się palącym problemem w leśniczówce. To Agata (Lidia Pronobis) przekaże Karskiemu, że Wysocka nie radzi sobie z narastającymi problemami. Dodatkowym ciosem będzie zepsucie pompy ciepła w domu lekarki, która co prawda wezwie fachowca, ale mężczyzna zdaje się naciągać ją na koszta i wykorzystywać niewiedzę... Detektyw szybko zorientuje się, że technik stroi sobie żarty, przedłuża okres naprawy, by przestała obowiązywać gwarancja, a Martyna musiałaby kupić nową pompę, zamiast naprawiać starą.

Karski stanie w obronie Martyny

Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" postanowi osobiście poczekać na technika, który rzekomo próbuje naprawiać zepsuty sprzęt. Martyna sama przyzna, że czuje się traktowana niepoważnie, więc nieustępliwy Jakub zapewni jej pomoc.

- (...) Panie, gdyby to była sprężarka to już dawno bym wymienił. Z tą pompą jest inny problem... - zacznie kręcić mechanik, który przyjdzie naprawiać zepsuty sprzęt w leśniczówce. Jakub od razu pozna, że mężczyzna coś kręci.

- Rozumiem, a jaki dokładnie? - nie odpuści czujny Karski. - Z tego co wiem, przyjeżdża tu pan od miesiąca i wymienia kolejne rzeczy... - ostro skomentuje detektyw.

Martyna pod wrażeniem zaradności Karskiego

- Jak pan się tak zna, to proszę samemu naprawiać - odpyskuje rozmówca.

- Znam się na tyle, żeby wiedzieć, że pani Martynie niedługo kończy się gwarancja... Oczywiście nie podejrzewam, że celowo zwleka pan z naprawą sprężarki, bo to jest trochę drogi sprzęt i korzystniej byłoby go nie wymieniać na koszt firmy. Przyznaję, to kuszący model biznesowy. Oczywiście dopóki klient się nie zorientuje, prawda? - Jakub nie da za wygraną w 1847 odcinku "M jak miłość". Martyna nie powstrzyma uśmiechu na widok walczącego o jej rację Karskiego. Spodoba jej się to, że mężczyzna nie daje sobą pomiatać, wmówić sobie bzdur i walczy o jej dobro.

Jakub pomoże Wysockiej w 1847 odcinku "M jak miłość" i chyba można się spodziewać, że ta znajomość tak szybko się nie skończy.