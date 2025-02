M jak miłość, odcinek 1847: Przyjaciółka Martyny powie Jakubowi jak z nią źle. Zlituje się nad alkoholiczką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1848: Magda postawi Pawła do pionu! To dzięki niej poleci przepraszać Frankę!- ZDJĘCIA

W 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub usłyszy prawdę o Martynie. Spotka się z Wysocką przy okazji przesłuchania na komendzie, bo obije muszą zeznać, co stało się w dzień śmierci gangstera Roberta i jak doszło do tragicznych wydarzeń. To nie będzie miła chwila, a Wysocką wesprze przyjaciółka Agata. Kiedy lekarka wejdzie do pokoju przesłuchań, kobieta wykorzysta moment do rozmowy z Karskim.

Agata powie Jakubowi prawdę o Martynie

- Mam wrażenie, że z Martyną z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Boję się, że znowu zacznie pić - przyzna Agata w 1847 odcinku "M jak miłość". - Tak łatwo jest wrócić do nałogu. Na domiar złego dzieją się też inne sprawy. Zepsuła jej się pompa ciepła, fachowcy robią ją w konia, nie potrafią tego naprawić, wyciągają kasę... Mój mąż miał się tym zająć, ale jego mama ciężko zachorowała i musiał wyjechać - przedstawi sytuację Agata.

Karski dowie się zatem, że u Martyny wszystko sypie się jak domek z kart, a w 1847 odcinku "M jak miłość" wydarzy się następna tragedia. Agata nagle dostanie telefon od męża z kiepskimi informacjami o teściowej. Niemal natychmiast wyruszy do Poznania, zostawiając Martyną na komisariacie. Karski postanowi wesprzeć Wysocką.

Jakub zlituje się nad Martyną w 1847 odcinku "M jak miłość"

Jakub nie zostawi Wysockiej w potrzebie. Poczeka na koniec jej przesłuchania i zakomunikuje, że Agata musiała pilnie wyjechać. Zaproponuje odwiezienie lekarki do leśniczówki, a na miejscu zajmie się pompą ciepła. Sprawdzi, że fachowcy naprawiający sprzęt prawdopodobnie chcą ją naciągnąć, więc weźmie sprawy w swoje ręce. Przypilnuje żeby Martyna nie była oszukana.

Zdradzamy, że Martyna i Karski odnajdą wspólny język. Oboje mają traumę, problemy, a do tego Karski nie wie o zdradzie Kasi (Paulina Lasota). Czy odnajdzie ukojenie w rękach Wysockiej? To okaże się już niebawem.