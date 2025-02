M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1845: Franka zapomni o rocznicy ślubu z Pawłem! Zduński znów zacznie wątpić w ich małżeństwo? - ZDJĘCIA

W 1845 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) zapomni o rocznicy ślubu z mężem, Pawłem (Rafał Mroczek), co wywoła kolejne napięcia w ich związku. Czy Zduński ponownie zacznie wątpić w swoje małżeństwo, a myśl o rzekomej zdradzie Franki z jego bratem bliźniakiem jeszcze bardziej się nasili? Paweł, który już wcześniej miał wątpliwości co do wierności żony, w 1845 odcinku "M jak miłość" znów stanie przed poważnym dylematem. Czy Franka zdoła się wytłumaczyć i spróbuje naprawić tę, i tak już beznadziejną, sytuację? Poznaj szczegóły i zobacz koniecznie naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.