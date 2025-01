M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1844: Marcin zobaczy Martynę w ramionach Jakuba! Nigdy nie zapomni tego, jak ją uratował. To będzie dla niego cios - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1844 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zbliżą się do siebie w obliczu tragedii, jaka rozegra się w leśniczówce lekarki! To Karski uratuje Martynę przed śmiercią z rąk gangstera Roberta (Kamil Drężek), a Marcin (Mikołaj Roznerski) przybędzie już po fakcie, gdy przyjaciel zabije jego najgorszego wroga. Ale oczom Marcina w 1844 odcinku "M jak miłość" ukaże się inny wstrząsający widok - Martyna w ramionach Jakuba. Jak to zniesie? To będzie dla Chodakowskiego cios. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.