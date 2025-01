M jak miłość, odcinek 1843: Nieszczęście znów spadnie na Jagodę i Tadeusza! Zajmą się sierotami z Grabiny, a najgorsze dopiero nadejdzie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Termin porodu Jagody w 1843 odcinku "M jak miłość" będzie się zbliżał wielkimi krokami. Do narodzin dziecka jej i Tadeusza zostanie już niewiele czasu, bo ich córka ma przyjść na świat w grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Szczęśliwi Kiemliczowie przygotowują już w domu wujka Józefa Modrego (Stefan Friedmann) pokój dla swojej córeczki. Nie mając pojęcia o tym, że ich dziecko może być poważnie chore.

Badania ciężarnej Jagody w 1843 odcinku "M jak miłość" wykażą, że dziecko jest chore?

Mimo że Jagoda jest pod stałą opieką ginekologa w przychodni Rogowskich, to dopiero Artur w 1843 odcinku "M jak miłość" zauważy coś niepokojącego u nienarodzonego dziecka Kiemliczów, podejrzewając wadę serca! By niepotrzebnie ich nie martwić, internista najpierw poprosi o konsultację specjalistę.

Jagoda i Tadeusz w 1843 odcinku "M jak miłość" zaopiekują się Kacprem i jego siostrami

Nieświadomi nadciągającego dramatu Jagódka i Tadzio w 1843 odcinku "M jak miłość" okażą wsparcie Kacprowi, podopiecznemu fundacji Magdy (Anna Mucha), który z jej pomocą po śmierci rodziców wywalczył prawo do opieki nad siostrami. Nastoletni Kacper nadal będzie pracował w firmie ogrodniczej Kiemliczów, którzy docenią to, że mimo młodego wieku wziął odpowiedzialność za całą rodzinę, walczył o siostry, by nie trafiły do domu dziecka czy rodziny zastępczej.

Kiemliczowie w 1843 odcinku "M jak miłość" nie zostawią Kacpra i jego sióstr bez pomocy. Fakt, że sami lada moment zostaną rodzicami, uwrażliwi ich jeszcze bardziej na krzywdę sierot z Grabiny. Będą pewni, że dobro, którym dzielą się z innymi, do nich wróci... Niestety na Jagodę i Tadeusza spadnie kolejne nieszczęście. Jakby jeszcze mało było tragedii w ich życiu.

