M jak miłość, odcinek 1843: Dramat Basi. Tylko Marysi zwierzy się z tego, jak potraktował ją Michał - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1844: Kasia ostro potraktuje Mariusza. Wyjaśni, że Jakub to miłość jej życia, a potem i tak zdradzi! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1845: Magda postawi Pawła do pionu! Była ukochana wtrąci się w jego problemy z Franką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1843: Tajemnica nagrania Doroty. To dlatego Bartek nie dostał wcześniej pożegnalnego filmiku żony - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1843: Marysia serdecznie podziękuje Jagodzie. To dzięki niej odetchnie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Basia w 1843 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała łatwego czasu. Marysia od razu zauważy, że córka źle się czuje. Związek Rogowskiej przejdzie kryzys, a ona poczuje się upokorzona. Początkowo Basia nie bardzo zechce zwierzać się z kłopotów, ale ma duże zaufanie do mamy i ostatecznie wyzna, co zaszło między nią a Michałem.

Basia powie Marysi o upokorzeniu

Młoda Rogowska nie wróci z imprezy z Michałem cała w skowronkach. Wręcz przeciwnie, jej kwaśna mina powie Marysi wszystko. Dziewczyna będzie wyraźnie niezadowolona z tego, czego doświadczy na przyjęciu.

- Jak mecz? Jak impreza? - zagai Marysia w 1843 odcinku "M jak miłość", ale od razu zobaczy, że córka nie ma ochoty na opowieści. Mimo wszystko podzieli się z mamą trudnym doświadczeniem.

- Na początku fajnie. wygrali 2:0, więc było co świętować... Trochę tańczyliśmy itd... - zacznie opowiadać Basia, a Marysia będzie musiała pociągnąć ją za język.

- I dalej...?

- I dalej zostałam sama z koleżankami Michała, które bardzo wyraźnie dały mi odczuć, że do nich nie pasuję. Śmiały się, obgadywały za moimi plecami, nawet zakładał się ile Michał ze mną wytrzyma - wyjaśni wyraźnie przybita nastolatka.

- Daj spokój, na pewno mówiły to z zazdrości.

- Nie wiem czy z zazdrości, czy nie, ale powiedziałam to Michałowi i on to olał... Powiedział, że przesadzam i że na pewno źle usłyszałam.

- Na pewno to sobie jakoś to wyjaśnicie - pocieszy córkę Rogowska.

- Nie wiem czy jest co wyjaśniać.

Michał przeprosi Basię

Zdradzamy, że słowa Marysi się sprawdzą, bo jeszcze tego samego dnia w 1843 odcinku "M jak miłość" piłkarz faktycznie zawita do domu rodzinnego Mostowiaków i poprosi Basię o rozmowę. Przeprosi za brak obrony na imprezie i obieca, że ta sytuacja się nie powtórzy. Wygląda na to, że para się nie rozstanie.