M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1842: Anita tylko Budzyńskiemu zwierzy się z kłopotów z Kamilem. Da jej dobrą radę - ZDJĘCIA

W 1842 odcinku "M jak miłość" Anita (Melania Grzesiewicz) zauważy dziwne zachowanie Kamila (Marcin Bosak). Grycowi wyraźnie da się we znaki powrót Poli (Hanna Nowosielska) do domu po wakacyjnej przerwie. Nie do końca dogada się z córką, zresztą Laskowska bez trudu zauważy, że ukochany często narzeka i jęczy. Dopiero w kancelarii w 1842 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Budzyńskiemu (Krystian Wieczorek) z kłopotów w związku. Andrzej rzuci dobrą radą.