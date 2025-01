M jak miłość, odcinek 1840: Franka zażąda od Kingi, by okłamała Pawła. Zduńska zgodzi się bez namysłu

„M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka będzie w ciąży! Jej przypuszczenia potwierdzi test kupiony w aptece. Paweł został w klinice uznany za bezpłodnego, ale Zduńska nie zdradziła męża, więc dojdzie do wniosku, że lekarze nie są przecież nieomylni. Paweł dostrzeże, że Franka jest jakaś dziwna i dowie się od niej, jaka jest przyczyna jej innego, niż zwykle, samopoczucia.

W 1840. odcinku „M jak miłość” Franka postawi Kingę pod ścianą

W 1840. odcinku „M jak miłość” Paweł nie ucieszy się z ciąży żony, tylko zacznie ją podejrzewać o zdradę ze swoim bratem. Doprowadzi tym Frankę do rozstroju nerwowego. Zduńska pobiegnie do drugiej Zduńskiej, by z Kingą porozmawiać o oskarżeniach męża. Kiedy żona Piotrka zobaczy roztrzęsioną i zapłakaną dziewczynę, będzie pewna, że stało się coś poważnego. Franka przyzna, że jest w ciąży, ale nie zdradzi, o co dokładnie poszło podczas awantury z mężem. Kinga będzie próbowała ją pocieszyć. Niestety, bezskutecznie. Franka będzie zbyt wzburzona. Powie, że jedzie do Grabiny po przetwory od dostawców i jabłka od Barbary (Teresa Lipowska). Poprosi, by okłamała Pawła:

- Jadę. A gdyby przypadkiem Paweł o mnie pytał, to nie wiesz, gdzie jestem, dobrze? Na razie, cześć!

- No... cześć – zgodzi się Kinga.

Franka ucieknie do teściowej w "M jak miłość"

Kiedy Franka pojedzie do Grabiny po towar, wykorzysta tę okazję, by wypłakać się Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Teściowa postanowi ją zatrzymać u siebie na noc. Zadzwoni też do Pawła i wezwie „na dywanik”, by go obsztorcować za podłe insynuacje wobec żony.

(cytaty za: Swiatseriali.interia.pl)