M jak miłość, odcinek 1840: Afera z ciążą Franki. Paweł ubłaga żonę o wybaczenie, ale zrobi test na ojcostwo - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1840 odcinku "M jak miłość" ciężarna Franka (Dominika Kachlik) ucieknie od Pawła (Rafał Mroczek), który zarzuci żonie, że skoro jest bezpłodny to dziecko może być Piotrka (Marcin Mroczek)! Bo przecież zbliżyła się do jego brata bliźniaka na góralskim weselu w Bukowinie. Po rozmowie z lekarką Paweł wcale się nie uspokoi. Nadal nie będzie miał pewności, że to on jest ojcem dziecka, że to z nim Franka zaszła w ciążę. Ubłaga żonę o wybaczenie, ale kiedy Franka wróci z nim do domu odkryje, że Zduński chce przeprowadzić testy DNA na ojcostwo. Tylko czy w przypadku braci bliźniaków wynik będzie wiarygodny?