M jak miłość, odcinek 1839: Piotrek odkryje intymne zbliżenie Lenki z jej chłopakiem! Będzie w szoku, co wyprawia nastolatka

"M jak miłość" odcinek 1839 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1839 odcinku "M jak miłość" Piotrek odkryje intymne plany Lenki i jej chłopaka. Zduński nie codziennie zastanawia się nad wyborami córki, razem z Kingą (Katarzyna Cichopek) na ogół ufają swoim pociechom. Niestety wszystko wskazuje na to, że sytuacja miłosna u nastolatki wymknie się rodzicom spod kontroli. Wyczulony na pewne drażliwe tematy Piotrek usłyszy w 1839 odcinku "M jak miłość" szokującą wymianę zdań między córką a Grześkiem. Od razu dopisze sobie resztę!

Piotrek podsłucha rozmowę Lenki. Umówi się z Grześkiem na szaloną noc?

Piotrek z Kingą mają dobre relacje z dzieciakami i na ogół nie borykają się z wielkimi kłopotami wśród pociech. Lenka jest najstarsza z rodzeństwa i to właśnie ona wprawi Piotrka w niemałą konsternację. W 1839 odcinku "M jak miłość" prawnik stanie się świadkiem dwuznacznej wymiany zdań córki z Grześkiem. On i Kinga poznali chłopaka Lenki, polubili go, ale chyba nikt nie sądził, że zakochana para planuje spędzić razem noc! A tak właśnie wyniknie z zasłyszanej przez Piotrka rozmowy. Zduński nie będzie wiedział, co ma myśleć i robić... Jak powstrzymać nastolatkę przed śmiałymi planami z chłopakiem?

Kinga z Piotrkiem zmierzą się z niełatwą sytuacją w domu

Podstawą wychowania w domu przy Deszczowej są szczere rozmowy. Czy i w tym przypadku w 1839 odcinku "M jak miłość" Zduńscy zdecydują się na poważną wymianę zdań z małoletnią córką? A może Piotrek źle zrozumie całą rozmowę dziewczyny z Grześkiem, a ona wcale nie umówi się na szaloną noc sam na sam z chłopakiem? Wszystko to wyjdzie na jaw dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie świąteczno-noworocznej 2024.