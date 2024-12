M jak miłość, odcinek 1837: Gwałtowna kłótnia między Anetą a Olkiem o dziecko! Szybko pożałuje swoich słów - ZDJĘCIA

- Człowieku, co z tobą jest nie tak? Po co ty się odzywasz? Przecież mówiłam ci, że mają z tym problem.

- To niech się leczą.

- Ty się lecz. Dlaczego ty mnie nigdy nie słuchasz. Chodzi o to, że Jakub chce mieć dzieci a Kasia jeszcze nie. Ty jak zwykle przed szereg. Co to jest w ogóle za temat do żartów. To są prywatne, intymne kwestie.

- Nie wyglądali na szczególnie przejętych.

- Jesteś doktorem psychologii jeszcze? To może doktorat z empatii zrób.

- Aneta, dosyć! Czemu się mnie ciągle czepiasz? Co nie powiem, zawsze jest źle. Nie mam w tobie żadnego wsparcia.

- Dobra geniuszu, dokończ sprzątanie a ja wezmę kąpiel.

- Jędza...

- Słyszałam!