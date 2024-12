M jak miłość, odcinek 1836: Piękny prezent od Barbary. Przed ślubem da Marcie coś, co przyniosło jej szczęście - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1838: Perfidne kłamstwo Justyny. Kasia nie domyśli się, co knuje jej siostra

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Marta będzie mogła liczyć na sporą pomoc przed ślubem w 1836 odcinku "M jak miłość". Barbara i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zaangażują się w przygotowania do ważnego dnia w życiu Wojciechowskiej. Tym bardziej, że od rana będzie widać, że kobieta nieco stresuje się całą sytuacją związaną z ceremonią.

Marysia i Barbara pomogą w przygotowaniach do ślubu

To Rogowska zadba o to, by siostra wyglądała jak najpiękniej. Dotrzyma jej towarzystwa podczas makijażu i robienia fryzury.

- To jak? Chyba w porządku, co? - zapyta zestresowana Wojciechowska, kiedy w 1836 odcinku "M jak miłość" spojrzy w lustro i przyjrzy się efektom końcowym przygotowań do ceremonii. Marysia z aprobatą pokiwa głową, ale będzie miała jedno "ale".

- Chociaż czegoś mi brakuje... - wyzna siostrze. Zanim jednak dokończy myśl, do pokoju wejdzie Barbara.

Wyjątkowy prezent Mostowiakowej dla Marty w dniu ślubu

- Przyniosłam tutaj taki drobiażdżek. Mam nadzieję, że przyniesie ci szczęście - wyzna Barbara, podając córce cenną biżuterię. Marta oczywiście przyjmie podarunek, od razu się rozpromieniając.

- Boże, jakie śliczne! Dziękuję - wyzna zachwycona Wojciechowska.

- Miałam go w dniu ślubu z Luckiem. Przez całe życie byliśmy bardzo szczęśliwi, a przecież miłość jest najważniejsza, prawda? Mam nadzieję, że nie masz żadnych wątpliwości co do tego? - powie ważne słowa doświadczona Barbara, widząc szczęście w oczach córki.

- Nie mam żadnych - przyzna pewna siebie Marta w 1836 odcinku "M jak miłość".

- No właśnie... tego mi brakowało! - wyjaśni Marysia, patrząc na ozdobioną szyję siostry. W ten sposób Marta będzie gotowa na rozpoczecie ślubu i nowego życia z Jackiem. Stanie z Mileckim w Urzędzie Stanu Cywilnego, a Marysia z Łukaszem (Jakub Józefowicz) będą świadkami na ślubie.