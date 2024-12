M jak miłość, odcinek 1836: Dima zachowa się wobec Magdy jak tchórz! Nie przyzna się, w kim się zakochał - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Tchórzliwa zagrywka Dimy wobec Magdy w 1836 odcinku "M jak miłość" nie wróży niczego dobrego dla dalszych relacji z ojcem Nadii (Mira Fareniuk). Faktem jest, że Dima nie będzie miał obowiązku spowiadać się z Budzyńskim z tego, z kim się związał. Z kolei oni nie mają prawa wtrącać się do jego życia, wpływać na wybór partnerki. A jednak wybrał Julię Malicką, byłą kochankę Andrzeja, która chciała rozbić małżeństwo Budzyńskich, przez którą Magda tyle wycierpiała.

Dima w 1836 odcinku "M jak miłość" nie powie Budzyńskim, że jest z Julią

Mało tego, w 1836 odcinku "M jak miłość" Dima doskonale będzie wiedział, co Julia ma na sumieniu, co ją łączyło z Andrzejem. Zamiast postąpić jak przystało na mężczyznę z klasą, który tak wiele zawdzięcza Magdzie i Andrzejowi, zachowa się jak zwykły tchórz. Nie odważy się powiedzieć Budzyńskim, że to Julia jest teraz jego dziewczyną, że razem z nią i Nadią wyjedzie na wakacje nad morze.

Do akcji w 1836 odcinku "M jak miłość" wkroczy więc Andrzej, który spróbuje przekonać Ukraińca, by rozstał się z Julią. Dima jednak zdecydowanie odmówi. - Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiliście dla mnie i dla mojej córki, ale o to nie możesz mnie prosić!

Radość Magdy w 1836 odcinku "M jak miłość" z nowego związku Dimy nie potrwa długo

Szczegóły rozmowy Dimy z Budzyńskim w 1836 odcinku "M jak miłość" nie dotrą do Magdy, która będzie zajęta pakowaniem Nadii na wakacje. Odetchnie z ulgą, że "tajemnicza" partnerka Dimy wreszcie zakończy niekomfortową sytuację, która zapanowała w siedlisku, gdy Ukrainiec się w niej zakochał.

- Chyba znów uwierzyłem, że może mnie spotkać w życiu jeszcze coś dobrego - wyjaśni pokrętnie Dima, gdy Magda zauważy jak ostatnio się zmienił.

- Super, cieszę się. Naprawdę, bardzo się cieszę... I życzę ci tego z całego serca - stwierdzi Budzyńska, nie wiedząc jeszcze o tym, że za przemianą Dimy stoi Julia.

M jak miłość. Julia znów zniszczy rodzinę Magdy i Andrzeja! Razem z Dimą zabierze im Nadię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.