M jak miłość, odcinek 1835: Matka Michała rozkręci aferę u Mostowiaków. Barbara stanie murem za wnuczką i jej chłopakiem - ZDJĘCIA

- Przecież to jest infantylne, krótkowzroczne myślenie! Te testy mogą zdecydować o jego przyszłości... A on się zachowuje, jakby to w ogóle do niego nie docierało! Kompletnie zgłupiał! - oceni Jolanta w 1835 odcinku "M jak miłość". Nie przewidzi, że zdenerwuje syna swoim widokiem w kuchni w Grabinie.

- Jak mogłaś przyjechać tutaj i... za moimi plecami omawiać moje prywatne sprawy?! - wścieknie się Michał. To nie skończy się dobrze...