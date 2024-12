M jak miłość, odcinek 1834: Nowe wyniki badań Budzyńskiego po operacji. Od tego zależy życie Andrzeja - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, co dalej ze zdrowiem Budzyńskiego. Nikt nie spodziewał się, że nagłe wydarzenia w szpitalu spowodują tak dramatyczny ciąg wydarzeń. Przypomnijmy, że Andrzej bardzo troszczy się o stan zdrowia żony, więc niemal siłą zaciągnął ją do kardiologa. Kiedy znaleźli się w szpitalu, prawnika dopadły takie nerwy i stres, że aż zemdlał! Szybko wyszło na jaw, że to on potrzebuje natychmiastowego ratunku i pomocy, a nie Magda...

Andrzej dostanie wyniki badań w 1834 odcinku "M jak miłość"

Budzyński wyjdzie ze szpitala, na co czekają wszyscy bliscy. Będzie miało to miejsce akurat w dzień 50. urodzin Wernera. Adam z Magdą odbiorą Andrzeja ze szpitala, ale potem pozostanie poznanie prawdziwych wyników badań mężczyzny... Od tego zależy jego dalsze funkcjonowanie. Co powiedzą specjaliści?

- (...) A jak tobie minął dzień? - zapyta Magda w 1834 odcinku "M jak miłość". - Basen, trening... kardiolog - z niechęcią przyzna się Budzyński. - Diabetolog... - przypomni Magda. - No i co? - podpyta ciekawa Magda. - Byłem u diabetologa i powiedział, że nie muszę stosować już tej diety i mogę jeść właściwie wszystko - pochwali się prawnik. - Tak? Na pewno... - nie uwierzy Magda. - W związku z tym zadzwoniłem do Violi, zapowiedziałem się na jutro, a w związku z tym ona upiecze coś pysznego. - I to jest bardzo dobra myśl...

Powrót Andrzeja do zdrowia w 1834 odcinku "M jak miłość"

Okaże się, że wyniki prawnika są prawidłowe. Na szczęście nie ma żadnego zagrożenia życia, a mężczyzna nadal może cieszyć się kolejnymi wyzwaniami. Magda odetchnie z ulgą.