M jak miłość, odcinek 1833: Iwona i Argasiński ogłoszą ważną decyzję. Anecie aż szczęka opadnie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833 odcinku "M jak miłość" Iwona z Jerzym (Karol Strasburger) absolutnie się nie popiszą. Wszystko przez zazdrość Kryńskiej, która powoli wymyka się spod kontroli. Jej dbałość o pilnowanie nowego męża przysłoni nawet opiekę nad Boryskiem. Babcia weźmie wnuczka na korty tenisowe, żeby na miejscu mieć pełną kontrolę nad grą Argasińskiego z młodą i atrakcyjną tenisistką. Sama da z siebie wszystko podczas wspólnej zabawy, co nie skończy się dobrze.

Aneta wściekła na Iwonę w 1833 odcinku "M jak miłość"

Aneta przeżyje szok, kiedy odkryje prawdę o tym, co wydarzyło się na kortach. Borysek sam wygada się mamie, że babcia go zgubiła! Kryńską tak pochłonie gra w tenisa i patrzenie na Jerzego, że trochę zapomni o dobrej oraz uważnej opiece nad chłopcem. Na szczęście nic takiego się nie stanie, ale sam fakt zachowania mamy rozzłości Chodakowską. Kiedy Iwona wpadnie do niej do kliniki, dostanie ostrą reprymendę.

- Dobra wiadomość jest taka, że prześwietlenie nie wykazało niczego złego - zacznie Aneta, kiedy zbada mamę w klinice. - A zła, że Borys wszystko mi wyśpiewał. Sorry, mamo, ale zachowaliście się kompletnie nieodpowiedzialnie - Chodakowska nie powstrzyma złości. - Ale kochanie, to nie moja wina! Tyle razy mówiłam ci, żebyś przywiozła mi Boryska, że chce się nim zająć, ale ty upierałaś się, że chcesz sama. Już tak się dawno nim nie zajmowałam, że ja po prostu zapomniałam jak to jest być babcią... - Chyba sobie żartujesz (...) - Aneta nie przyjmie dziwnych tłumaczeń w 1833 odcinku "M jak miłość".

Iwona z Jerzym ogłoszą swój plan

Jeszcze tego samego dnia Iwona z Argasińskim wpadną do mieszkania Anety i Olka (Maurycy Popiel). Ogłoszą ważny plan, który razem stworzą. Niestety reakcja córki będzie daleka od entuzjazmu. Argasiński z Kryńską powiedzą bowiem o pomyśle wyjazdu, na który zabraliby małego Boryska. Po wydarzeniach na kortach, Aneta stanowczo odmówi.

- W przyszłym tygodniu jedziemy nad morze i zabieramy ze sobą Borysa. Kochanie, przysięgam ci, że ani na moment nie spuszczę go z oka! Dzisiaj to był taki wypadek przy pracy. Obiecuję, to się już więcej nie powtórzy, przysięgam - obieca Iwona, więc Aneta w końcu zgodzi się na wyjazd.