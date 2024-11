M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1828: Franka po pocałunku z Piotrkiem wmówi Pawłowi, że to jego wina! Podpuścił ją - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1828 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) nie przyzna się Pawłowi (Rafał Mroczek) do pocałunku z Piotrkiem (Marcin Mroczek) na góralskim weselu stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) w Bukowinie! Zanim przypomni sobie, co zrobiła z bratem męża, jak wpadła szwagrowi w ramiona, skacowana wytłumaczy się Pawłowi, że to wina Piotrka. Oczywiście Franka w 1828 odcinku "M jak miłość" będzie mówiła o zawodach w piciu wódki, o tym jak Piotrek ją podpuścił. Ale to ona go pocałuje. Zobacz WIDEO z tych scen i poznaj szczegóły.