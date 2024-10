M jak miłość, odcinek 1824: Martyna powie Marcinowi o Izie, Kamie i dzieciach. To ona wyzna mu całą prawdę o tym, kim jest

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Tak Marcin Chodakowski pozna swoją tożsamość! Już w 1824 odcinku "M jak miłość" sama Martyna nie wytrzyma udawania, że nie ma pojęcia, kim jest mężczyzna. Postawi na pełną szczerość i to właśnie z jej ust wypłyną wszystkie informacje o Marcinie. Sam zainteresowany wpadnie w ciężki szok, kiedy lekarka zacznie opowiadać m.in. o Izie, Kamie i dzieciach.

Zanim to jednak nastąpi, Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" spróbuje namówić Chodakowskiego do ucieczki. Będzie wiedziała, że lada chwila ktoś odnajdzie mężczyznę. Wysocka spróbuje przekonać ukochanego, że mogą zacząć wszystko od nowa. On jednak twardo zakomunikuje, że musi poznać prawdę o sobie. Nie może dłużej uciekać przed przeszłością, bo niewiedza go dobija. Przypomnijmy, że Marcin z jakiegoś powodu ma wrażenie, iż w przeszłości był złą osobą, która wyrządziła wiele okropnych rzeczy. To dlatego tak bał się dowiedzieć prawdziwych rzeczy na swój temat. Nie ma pojęcia, iż tak naprawdę ma dobrą reputację, kochających bliskich i wspaniałe dzieci.

Martyna powie Marcinowi o Izie, Kamie i dzieciach. Potwierdzi, że nie jest złym człowiekiem

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Martyna podda się po odrzuceniu przez Marcina propozycji ucieczki. Znów sięgnie po alkohol i zatraci się w butelce. Nie wytrzyma i wyzna mu wszystko, co wie na jego temat.

- Masz na imię Marcin - cytuje wspomniany portal słowa załamanej lekarki. - Jesteś... byłeś prywatnym detektywem. Masz dwoje dzieci i byłą żonę, ale też aktualną partnerkę - Kamę. Rodzina i przyjaciele szukają cię już od kilku miesięcy... I nie masz niczego złego na sumieniu. Jesteś dobrym człowiekiem, uczciwym facetem - wyzna prawdę Wysocka w 1824 odcinku "M jak miłość". - Już od jakiegoś czasu wiem, kim jesteś, ale milczałam, bo nie chciałam cię stracić - przyzna otwarcie Martyna. O dziwo, Marcin nie wpadnie w szał, że lekarka nie mówiła mu prawdy, wręcz przeciwnie, zachowa spokój. - Ale ja... to przecież ja nie chciałem niczego wiedzieć - przyzna Chodakowski i razem z Martyną nie wyjdą z szoku, co się właśnie wydarzyło. To przełomowy moment w ich relacji.