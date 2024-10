M jak miłość, odcinek 1822: Szymek pozna prawdę o Marcinie! Iza poprosi Kamę o ratowanie syna - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1817: Wspaniały gest Magdy wobec Julii. Wybaczy byłej kochance Andrzeja to, co jej zrobiła - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1822 - poniedziałek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1822 odcinku "M jak miłość" Iza z Szymkiem wrócą do Polski. Synek Chodakowskiego będzie znał prawdę na temat zniknięcia Marcina. W końcu skończą się wymówki i naciąganie rzeczywistości. To oczywiste, że Iza z Kamą i resztą bliskich starały się uchronić dzieci przed stresem i smutkiem, dlatego wymyślono historyjkę o tajnej misji detektywistycznej. Tego kłamstwa nie da się jednak ciągnąć w nieskończoność, a Szymek wreszcie odkryje prawdę.

Jak można było się spodziewać, chłopiec bardzo kiepsko zareaguje na tragiczne wieści. Zacznie panikować, że nie ma pojęcia, co się dzieje z ukochanym tatą. Niestety nikt nie da rady mu odpowiedzieć na to pytanie. Bliscy detektywa nie mają przecież pojęcia o amnezji Marcina.

Spotkanie Kamy z Izą i Szymkiem w 1822 odcinku "M jak miłość"

Podłamana Iza pomyśli, że to właśnie spotkanie z Kamą może podnieść Szymka na duchu. Wróci z chłopcem do Polski i będzie chciała porozmawiać z ukochaną byłego męża. Nieprzyjemne relacje między kobietami to już przeszłość. Od jakiegoś czasu nieźle się dogadują i mogą na siebie liczyć. Kama pokochała Szymka i Maję (Laura Jankowska), więc ich los nie jest dla niej obojętny.

Szymek nie poradzi sobie z trudnymi emocjami

W 1822 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Iza chce pomocy w zapanowaniu nad Szymkiem. Wyzna Kamie, że chłopiec nie radzi sobie z trudnymi emocjami po dowiedzeniu się prawdy o zaginięciu Marcina. Kama oczywiście stanie na wysokości zadania i zrobi wszystko, byle tylko pomóc Izie i Szymkowi. Niestety sama nie da rady dać dziecku gwarancji, że tata wróci do bliskich... Jak zakończy się ta historia? Zdradzamy, że Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) będzie coraz bliżej rozwiązania zagadki.