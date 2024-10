M jak miłość, odcinek 1822: Piękna farmaceutka zaszokuje Jakuba zdjęciami Marcina! Przedstawi niepodważalny dowód, że widziała go ponownie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1822: Doktor Majer wyleci z pracy? Olek okryje, że to on stoi za nieudaną operacją! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1822 odcinku "M jak miłość" tajemnicza farmaceutka stanie się kluczową postacią w poszukiwaniach Marcina, którego bliscy i przyjaciele rozpaczliwie próbują odnaleźć. Mężczyzna zaginął kilka miesięcy temu po tajemniczym porwaniu, a od tamtego czasu nikt nie miał o nim żadnych wieści.

Jak już wiemy, Marcin nie tylko żyje, ale także całkowicie stracił pamięć, co sprawia, że nie pamięta on swoich dawnych przyjaciół ani rodziny. W 1822 odcinku "M jak miłość" farmaceutka dostrzeże go w pobliżu swojej apteki, ale Chodakowski, nieświadomy swojej przeszłości, oddali się bez słowa, nie reagując na jej wołanie.

Karski odnajdzie Marcina w 1822 odcinku "M jak miłość"! Wszystko dzięki farmaceutce

Farmaceutka, która przypadkowo zauważy Marcina, nie będzie miała żadnych wątpliwości co do jego tożsamości. Zrobi mu zdjęcie, które później pokaże Karskiemu jako dowód, że widziała go w swojej okolicy. W 1822 odcinku "M jak miłość" detektyw, choć zaskoczony, natychmiast rozpozna swojego przyjaciela. Mimo wszystko długi czas poszukiwań sprawi, że Karski przez moment zwątpi, czy to aby na pewno Marcin. Jednak zdjęcie zrobione przez farmaceutkę będzie niepodważalne. Detektyw zdecyduje się na śledzenie tropu, który wkrótce doprowadzi do kolejnego dramatycznego zwrotu akcji!

- Mówi pani, że wyszedł ze sklepu i odjechał na rowerze w tamtym kierunku tak? - Tak, ja jestem na sto procent pewna, że to jest ten mężczyzna z ogłoszenia. - Dobrze, dziękuję za pomoc.

Spotkanie Marcina i Karskiego w 1822 odcinku "M jak miłość". Pościg, który zakończy się ucieczką

W 1822 odcinku "M jak miłość" Karski postanowi zbadać sprawę dokładniej i uda się w miejsce, gdzie farmaceutka widziała Marcina, mając nadzieję, że w końcu doprowadzi to do długo oczekiwanego spotkania.

Nie wszystko jednak pójdzie zgodnie z planem. W 1822 odcinku "M jak miłość" Karski rzeczywiście spotka Marcina na drodze, ale jego przyjaciel, nie rozpoznając nikogo z przeszłości, wpadnie w panikę i zacznie uciekać! To dramatyczny moment, który jeszcze bardziej skomplikuje poszukiwania. Jakub nie zrezygnuje jednak łatwo i będzie gotów zrobić wszystko, by Marcin w końcu wrócił do swojego dawnego życia, ale czy to w ogóle będzie możliwe? Przekonamy się wkrótce!