M jak miłość, odcinek 1822: Aneta rzuci zawód lekarza?! Popełni fatalny błąd i zniszczy zdrowie małego pacjenta - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - poniedziałek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1822 odcinku "M jak miłość" Aneta będzie przekonana, że operacja małego pacjenta to jej osobista porażka. Trzeba przyznać, że Chodakowska jest wrażliwa na krzywdę dzieci, dlatego osobiście walczyła o otworzenie nowego oddziału kliniki, gdzie zajmie się przede wszystkim małymi pacjentami. I tak w 1822 odcinku "M jak miłość" pod jej opieką znajdzie się Franek, chłopiec wymagający specjalistycznej pomocy. Zabieg chłopczyka faktycznie się odbędzie, ale nie pójdzie po myśli lekarzy...

Aneta załamie się, że zniszczyła Frankowi szansę na wyzdrowienie

Po niezbyt udanym zabiegu wyjdzie na jaw, że podczas operacji wystąpił błąd. Aneta weźmie winę na siebie, od razu obarczy się odpowiedzialnością za kiepskie rezultaty. Tak bardzo zechce pomóc małemu Frankowi, a niestety nic nie pójdzie po jej myśli. Tak się tym przejmie, że w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie gotowa rzucać karierę chirurga, o co tyle walczyła. Może się jednak okazać, że sprawa z operacją chłopca ma drugie dno.

Olek przeprowadzi śledztwo w klinice

W dziwną sytuację z błędem lekarskim zaangażuje się Olek. Mąż Anety na chłodno oceni sprawę, bo wie dobrze, że kobieta ma nieduże doświadczenie przy stole operacyjnym, ale jest precyzyjna i dokładna. Mało tego, przecież nie wykona tego zabiegu sama. Na sali będzie także obecny Wojtek Majer (Paweł Parczewski), który ma swoje problemy...

Przypomnijmy, że to właśnie dawny kolega Anety uzależnił się od leków, wsiadał za kółko pod wpływem i nie wywiązywał się z obowiązków. Czy to możliwe, że w 1822 odcinku "M jak miłość" to właśnie on okaże się odpowiedzialny za błąd przy operacji małego Franka? Wszystko wskazuje na to, iż Aneta jednak nie jest niczemu winna. Olek musi to dokładnie sprawdzić i znaleźć prawdziwego winowajcę.