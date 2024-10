M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1821: Basia okradnie Barbarę! Straci 15 tysięcy złotych w koszmarnym oszustwie

W 1821 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) zostanie okradziona! Kwota, którą straci w wyniku oszustwa zaszokuje wszystkich, bo mowa o piętnastu tysiącach złotych! Szokująca suma to dla seniorki ogromna strata, z którą trudno się pogodzić. Jak dojdzie do oszukania mądrej i dobrej Barbary? Już w 1821 odcinku "M jak miłość" do Mostowiakowej zadzwoni Basia (Karina Woźniak), która powie o wypadku i potrzebie natychmiastowej pomocy finansowej. Co się kryje za dziwnym telefonem? Wyjaśniamy.