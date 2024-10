M jak miłość, odcinek 1820: Wyjazd Budzyńskich z siedliska. Andrzej zaproponuje Magdzie nagłą przygodę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1819: Jakub przekaże Kamie, że Marcin nie żyje. Razem z Olkiem zadecydują, że to już czas - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Martyna powie Marcinowi o Izie, Kamie i dzieciach. To ona wyzna mu całą prawdę o tym, kim jest

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Magda z Andrzejem będą mieli pełne ręce roboty w 1820 odcinku "M jak miłość". Obłożenie w siedlisku dopisze, a letnicy z chęcią będą korzystać z uroków Grabiny. Właśnie po to Magda stworzyła pensjonat, by dzielić się z ludźmi pięknem przyrody, ciszą i spokojem. To jednak wiąże się z wysokim nakładem pracy, a prawnik będzie zmęczony i zaproponuje żonie wspólną ucieczkę.

Budzyńscy opuszczą siedlisko?

Andrzej w 1820 odcinku "M jak miłość" przedstawi Magdzie plan działania. Wyobrazi sobie jak odpoczywają w tropikach, ale ona nie do końca zgodzi się na plany męża. Szczególnie że humor Magdy nie będzie najlepszy z powodu wyjazdu Nadii (Mira Fareniuk) z tatą. Ukrainiec weźmie córkę na Mazury.

- Dima miał bardzo dobry pomysł z tym wypadem, Nadia więcej czasu spędzi z ojcem - zagai Andrzej w 1820 odcinku "M jak miłość". - Tak, ale mnie jest trudno z myślą oswoić się, że tak długo jej nie będzie - przyzna bez ogródek Budzyńska. - Myślę, że cokolwiek się nie wydarzy, Nadia zawsze będzie cię kochać. Może my też byśmy gdzieś wyjechali... Na jakąś rajską wyspę? - zaproponuje Andrzej. - Tam masz wyspę - Magda wskaże pomost w siedlisku. - Oj, nie przesadzaj. Jestem przekonany, że z tydzień uda mi się wyrwać z pracy. - Kochanie, jest środek sezonu, mamy siedlisko, gości... - Mieliśmy panią Violę zatrudnić - Mieliśmy, ale Viola się nie odzywa. Adaś zresztą też nie

Randka Magdy i Andrzeja w siedlisku w 1820 odcinku "M jak miłość"

Skoro Magda nie zgodzi się na wyjazd w Tropiki, prawnik sam zorganizuje żonie niespodziankę. Skorzysta z urokliwego pomostu na wodzie, by przygotować wino i przekąski. Zaprowadzi Magdę na miejsce, by spędzić z nią trochę czasu. Okaże się, że daleki wyjazd wcale nie musi być taki niezbędny do życia.

- (...) Masz rację, niech się chowają te wszystkie egzotyki, plaże, palmy, tu jest najcudowniej na świecie - oznajmi zauroczona siedliskiem Budzyńska. - Jakaś muzyka by się przydała - powie do męża, a on oczywiście załatwi zachciankę. - (...) Jakie jest twoje najskrytsze marzenie? - zapyta czule prawnik. - Żeby było tak jak jest i żeby tak było zawsze - uzna Budzyńska.