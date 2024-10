M jak miłość, odcinek 1819: Martyna użyje prawdziwego imienia Marcina. To go poruszy - ZDJĘCIA

- Wiesz, tak sobie myślę, że ten czas, który dostaliśmy... niedługo się skończy... - zacznie niepewnie Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość". - Przecież wiem, ze niedługo będę musiał się zmierzyć z tym, co było. Tak jak ty teraz to robisz. Tylko nie wiem, czy jestem taki dzielny - wyjaśni Chodakowski i stanie się jasne, że wkrótce pozna swoją tożsamość. Martyna nie powie mu wprost, że już doskonale wie, jak się nazywa i kto go szuka. - A może to wcale nie jest koniec? Może to jest początek czegoś pięknego? - zacznie wyobrażać sobie Marcin. - Ze wszystkim sobie damy radę, razem. Jak myślisz? - przyzna ostatecznie Chodakowski.