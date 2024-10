M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1818: Piękny gest Marysi dla chorej Krysi. Rogowska znów stanie na wysokości zadania - ZDJĘCIA

W 1818 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) znów okaże się nie do zastąpienia. Bardzo pomaga na Deszczowej, kiedy Krysia (Hanna Mikuć) udała się na operację. Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) faktycznie wymagają wsparcia, bo opieka nad dzieciakami naje się we znaki. Kiedy Filarska wróci do domu w 1818 odcinku "M jak miłość" zobaczy, ile Marysia pomogła i jak bardzo wyręczyła ją w domowych obowiązkach. Serdecznie podziękuje przyjaciółce.