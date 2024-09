M jak miłość, odcinek 1817: Magda przyjmie byłą kochankę Andrzeja w siedlisku! Uwierzy, że Julia nie jest już złą kobietą - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Cudowna przemiana Julii Malickiej w "M jak miłość" nastąpiła tuż po tym jak upozorowała swoje zabójstwo, w które chciała wrobić Andrzeja! To był akt zemsty prawniczki na Budzyńskim, po tym jak straciła jego dziecko, jak ich córka zmarła tuż przed porodem. Julia nie miała co liczyć na romans z Andrzejem, bo on od początku żałował nocy spędzonej po pijaku z Malicką w hotelu we Wrocławiu. Ale ubzdurała sobie, że dziecko połączy ją na zawsze.

Psychiczny obłęd Julii i atak na Magdę w siedlisku w "M jak miłość"

Po śmierci córki Julia w styczniu 2023 roku w "M jak miłość" wpadła w głęboką depresję, szukała winnych swojego nieszczęścia. Padło na Andrzeja, ale oskarżyła też Magdę, że odebrała jej ukochanego. Kiedy wówczas Julia przyjechała do siedliska Magdy w Grabinie była na granicy psychicznego obłędu. Zarzuciła Budzyńskiej, że dzięki Nadii chce odciągnąć od niej Andrzeja.

M jak miłość. Siedlisko Magdy azylem dla kryminalistki. Budzyńscy dowiedzą się prawdy o Violi

- Zrobiłaś to specjalnie, prawda? Wzięłaś ją, żeby przywiązać Andrzeja do siebie, żeby odciągnąć go ode mnie... Bałaś się, że go stracisz! I dlatego, dlatego to dziecko - bolesne słowa Julii nie sprowokowały jednak Magdy do kontrataku.

Marek Rotkiewicz po śmierci żony zbliżył się do Julii Malickiej

Od tych wydarzeń w "M jak miłość" w życiu Julii wiele się zmieniło. Rotkiewicz zwolnił ją ze swojej kancelarii, ale prawniczka znalazła pracę w innym miejscu w Warszawie. Przełomem w relacjach Rotkiewicza i Julii była tragiczna śmierć jego żony Igi i córki Zosi w wypadku. Po stracie najbliższych to właśnie Julia wspierała Marka, otoczyła go opieką. Doskonale wiedziała co Rotkiewicz czuje.

Julia specjalnym gościem Magdy i Andrzeja w siedlisku w 1817 odcinku "M jak miłość"

W 1817 odcinku "M jak miłość" Julia znów przyjedzie do siedliska Magdy i Andrzeja w Grabinie, ale tym razem nie sama. Zabierze ją tam Rotkiewicz, który będzie chciał oczyścić atmosferę między Budzyńskimi i Malicką. Dlaczego? Bo po tym wszystkim co przez nią przeszli, po tym jak jemu okazała serce, zajęła się nim w najgorszym czasie żałoby Marek postanowi pójść o krok dalej.

Przyjaźń z Julią w 1817 odcinku "M jak miłość" będzie dla Rotkiewicza na tyle istotna, że poprosi Magdę, by wreszcie byłą kochankę Andrzeja zaakceptowała, by odsunęła w niepamięć wszystko, co przez nią wycierpiała. Magda wspaniałomyślnie przyjmie Julię w siedlisku, pozwoli, by spędziła czas z Nadią, Andrzejem i Markiem. Zupełni jakby mieli zostać przyjaciółmi...