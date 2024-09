M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1816: Natalka wykorzysta chorobę Doroty, by zbliżyć się do Bartka? Będzie udawała, że nic nie wie! - ZDJĘCIA

W 1816 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) dowie się, że Dorota (Iwona Rejzner) jest chora na raka, że czeka ją chemioterapia, ale zanim powie Bartkowi (Arkadiusz Smoleński) prawdę, będzie musiała się kogoś poradzić. Jedyną osobą, której ujawni tajemnicę śmiertelnej choroby Doroty będzie Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Ale zrobi to w taki sposób, by Rogowska nie wiedziała o kogo chodzi. A potem w 1816 odcinku "M jak miłość" Natalka znów zbliży się do Bartka. Wykorzysta chorobę Doroty, by go zdobyć? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz WIDEO z tych scen.