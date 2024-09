M jak miłość, odcinek 1814: Nastoletni Kacper zawładnie Magdą. Smutna historia chłopaka poruszy Budzyńską na całego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nowy Kacper okaże Magdzie wielką wdzięczność w 1814 odcinku "M jak miłość". To bohater, który dołączy do wątku Budzyńskich już na samym początku startu nowego sezonu serialu. Niespełna 18-letni chłopak będzie potrzebował pomocy z zakresu prawa rodzinnego, bo znajdzie się w trudnej sytuacji rodzinnej. Tutaj z pomocą przybędzie Budzyńska, która całkiem niedawno obroniła dyplom i sama komunikowała Andrzejowi, że zamierza wykorzystywać zdobytą na studiach wiedzę. Już w poprzednich odcinkach "M jak miłość" była mowa o założeniu fundacji i pomaganiu rodzinom, które chcą adoptować dziecko, ale nie tylko. Budzyńska mocno zainteresowała się zagadnieniami prawa dziecka. Szybko nadarzy się okazja, by wykorzystać umiejętności.

Kim jest nowy Kacper z "M jak miłość"?

Nowy bohater "M jak miłość" to niemal 18-letni chłopak, który stracił rodziców. Ma dwójkę rodzeństwa i chciałby przejąć opiekę nad siostrami, kiedy tylko osiągnie pełnoletniość. Nie chce, by dziewczynki wychowywały się w domu dziecka, kiedy on może zastąpić im rodziców. To oczywiście duża odpowiedzialność i nie taka prosta sprawa, więc niezbędna okaże się pomoc prawnika. Tu do akcji wkroczy pomocna Magda i już w 1814 odcinku "M jak miłość" prężnie zadziała, by Kacper mógł przejąć opiekę nad siostrzyczkami.

Nastoletni Kacper pochłonie uwagę Magdy

Już w 1814 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Budzyńska umie świetnie doradzić i pomóc w trudnych sytuacjach. Kacper osobiście pojawi się w siedlisku, by podziękować Magdzie. Otrzyma świetną pomoc od prawniczki i wsparcie. Młody Kacper przytuli Budzyńską, ale Andrzej nie będzie miał nic przeciwko. Wie dobrze, że wdzięczność nastolatka to tylko dobre emocje.