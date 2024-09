M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1813: Dorota zostanie wezwana do szpitala! Odbierze niepokojący telefon z kliniki onkologicznej w tajemnicy przed Bartkiem – ZDJĘCIA

W 1813 odcinku "M jak miłość" Dorota Kawecka (Iwona Rejzner) stanie w obliczu prawdziwego koszmaru, który może zakończyć jej życie! Ukochana Bartka (Arkadiusz Smoleński) odbierze niepokojący telefon z klinki onkologii, który zawładnie jej myślami i zrujnuje wszystko, co do tej pory ukrywała. Dorota, świadoma postępującej choroby będzie miała do wyboru - rozpocząć walkę o życie lub nadal oszukiwać Bartka, że wszystko jest w porządku. W 1813 odcinku "M jak miłość" rozpocznie się dla niej prawdziwy horror. Termin chemioterapii zostanie oficjalnie wyznaczony, jednak Dorota wciąż nie będzie miała w planach wyznać ukochanemu strasznej prawdy o swojej chorobie​? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!