M jak miłość, odcinek 1813: Ciąża Jagody doprowadzi do konfliktu z Tadeuszem i Modrym. Mąż i wujek jej nie odpuszczą

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Los wystawi Kiemliczów na próbę w 1813 odcinku "M jak miłość". Ciężarna Jagoda nadal nie ucieszy się na myśl, że wkrótce zostanie mamą. Chociaż wcześniej starali się z Tadeuszem o dziecko, z czasem odpuścili temat, bo ciąża nie nadchodziła. Nagle w nowym sezonie "M jak miłość" Jagoda dowie się o dziecku i to właściwie przez przypadek. Wizyta w przychodni w Lipnicy rozwieje wszelkie wątpliwości na temat tego, skąd wzięły się dziwne dolegliwości kobiety. Niestety przyszła mama nie tryśnie radością, a raczej zareaguje dużym szokiem i nerwami.

Jagoda niezadowolona z ciąży w 1813 odcinku "M jak miłość" da popalić rodzinie

Zdradzamy, że Jagoda niezbyt szybko przyzwyczai się do nowej roli życiowej. Tym bardziej, że Tadeusz będzie odmiennego zdania. On na każdym kroku pokaże, że czeka na potomka bardziej, niż cokolwiek innego na świecie. To miła reakcja na ciążę, ale Jagoda wpadnie w coraz większe powątpiewanie, czy w ogóle nadaje się na mamę. Co prawda, rodzina okaże jej sporo wsparcia i troski, ale właśnie to wywoła niemały konflikt.

Jagoda w ciąży skłóci się z Tadeuszem i Modrym

Mąż z wujkiem spróbują zadbać o ciężarną Jagodę na najwyższym poziomie. Otoczą kobietę wyjątkową opieką, co ona przyjmie z rezerwą. Zazwyczaj twarda, nieustępliwa i zadziorna Jagoda nie jest przecież przyzwyczajona do tego, że ktoś wiecznie ją pyta o samopoczucie. Nigdy też nie kazała sobie usługiwać, a przesadną troskę odbierze jako uwłaczającą.

Jagoda w 1813 odcinku "M jak miłość" straci cierpliwość do Tadeusza i Modrego. Wścieknie się, że mąż z wujkiem cały czas koło niej chodzą i nagle traktują jak chorą. Przecież ciąża to nie choroba, a silna mentalnie Jagoda na pewno sama wie, co jest dobra dla niej i dziecka. Zachowanie Modrego i Tadzika mocno ją zirytuje.