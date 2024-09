M jak miłość

M jak miłość odcinek 1812: Koniec śledztwa Olka i Karskiego?! Wyjaśni się, co spotkało Marcina - ZDJĘCIA

Śledztwo Olka (Maurycy Popiel) i Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) znajdzie swój finał w 1812 odcinku "M jak miłość"?! Brat i przyjaciel Marcina (Mikołaj Roznerski) będą robili wszystko, byle tylko dotrzeć do jakichkolwiek informacji o zaginionym Chodakowskim. To właśnie oni wezmą na siebie odpowiedzialność znalezienia Marcina i nie stracą nadziei na to, że mężczyzna żyje. Do czasu, bo pewna informacja z 1812 odcinka "M jak miłość" zmieni wszystko. To koniec śledztwa Olka i Karskiego?