M jak miłość, odcinek 1811: Magda wścieknie się na Andrzeja po bójce z Dimą! Nie daruje mężowi, że przez niego Nadia straci ojca - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1811 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Bójka Andrzeja z Dimą w 1811 odcinku "M jak miłość" pociągnie za sobą decyzję ojca Nadii o wyjeździe z Grabiny, powrocie do Ukrainy, gdzie służy w wojsku na pierwszej linii frontu jako lekarz polowy. Niestety pobity Dima nie zdąży pożegnać się z córką. Pod osłoną nocy spakuje plecak i opuści siedlisko. Oczywiście Nadia nie będzie nawet podejrzewała co zaszło między jej tatą, a wujkiem i ciocią. Budzyński pozbędzie się "rywala", ale dopadną go wyrzuty sumienia, że przez niego Nadia teraz będzie tęskniła za ojcem.

Dima będzie podglądał rozebraną Magdę w 1811 odcinku "M jak miłość"

Z kolei Magdy w 1811 odcinku "M jak miłość" ani nie chwilę nie opuści lęk przed utratą Nadii. Zdając sobie sprawę z tego, że Dima jest w niej zakochany, że nie panuje nad tym uczuciem, postara się go unikać, by nie prowokować zazdrości w Andrzeju. Jednego jednak nie przewidzi, że Dima podejrzy ją jak rozebrana będzie szykowała się do snu.

Magda w 1811 odcinku "M jak miłość" nie daruje Andrzejowi bójki z Dimą

Pechowo dla Dimy w tym momencie w 1811 odcinku "M jak miłość" zjawi się Andrzej, który od razu ruszy do ataku na ojca Nadii. Co prawda Magda rozdzieli walczących mężczyzn, ale po tej bójce nic już nie będzie jak dawniej. Budzyński wyczuje, że żona jest na niego wściekła. I będzie miała trochę racji, bo w końcu nie dała żadnego powodu, by mógł podejrzewać, że ją i Dimę łączy coś więcej. Nigdy przecież nie odwzajemni jego miłości.

M jak miłość odcinek 1811 ZWIASTUN. Andrzej pobije Dimę! Pożegnanie Zduńskich z Basią

- Wiem, że jesteś na mnie zła, ale Dima przekroczył granice... - wytłumaczy się Andrzej przed Magdą.

Magda i Andrzej okłamią Nadię w sprawie Dimy w 1811 odcinku "M jak miłość"

Rozmowę Budzyńskich przerwie Nadia, która w 1811 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, że Dima zniknął. - Przyśnił mi się sen. Szukałam taty, ale go nigdzie nie ma...

- Twój tato dostał bardzo pilny telefon i musiał wcześnie wyjechać... - okłamie ukraińską dziewczynkę Andrzej.

- To już wyjechał?

- Ale prosił, żeby ci przekazać, że bardzo cię kocha i bardzo cię przeprasza, ale nie chciał cię budzić... Chcesz z nami dzisiaj spać? - Magda pocieszy Nadię, ale w 1811 odcinku "M jak miłość" sama będzie kłębkiem nerwów. Uświadomi sobie bowiem, że Dima może zginąć na wojnie, że Nadia straci ojca przez gwałtowną reakcję Andrzeja. Odwróci się od męża i zaleje łzami.