M jak miłość, odcinek 1809: Urodziny Aleksandry okażą się porażką. Wywali bliskich i pogrąży się w smutku - ZDJĘCIA

- Od początku wiedziałam, że to nie jest dziewczyna dla Marcina! Z taką przeszłością, z tymi wszystkimi podejrzanymi znajomościami... Gdyby nie ona, Marcin by tu z nami był... I byłoby tak jak dawniej - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa wściekłej Aleksandry. To zwieńczy pasmo niepowodzeń i okropne urodziny matki Marcina.