M jak miłość. Nie będzie ślubu Sylwii i Wernera! Odrzucany Adam już ostatecznie zrezygnuje z oświadczyn

To już pewne, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach ślubu Sylwii (Hanna Turnau) i Adama (Jacek Kopczyński) nie będzie! A wszystko przez to, że Werner już raz na zawsze zrezygnuje z oświadczyn! I nic dziwnego, gdyż przecież już tyle razy usłyszał od swojej ukochanej "nie", że już nawet nie będzie próbował! I w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej oficjalnie z tym skończy i oświadczy to Kosteckiej w jej urodziny! Jak na to zareaguje prawniczka? Koniecznie poznaj szczegóły, bo i Ciebie pewnie nieźle to zaskoczy!