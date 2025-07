M jak miłość. Wpadka Sylwii i Wernera. Tymi rewelacjami zaskoczą wszystkich!

Wpadka Adama i Sylwii w nowym sezonie „M jak miłość”

Ta para umie zafundować duże emocje. Werner wreszcie się ustatkował, związał z Sylwią po długich poszukiwaniach idealnej ukochanej. Początki nie były proste, następowało wiele nieporozumień i wybuchów namiętności. W końcu jednak prawnicy się dogadali, a obecnie tworzą szczęśliwą parę.

Mało tego, w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach wydarzy się coś, co na pewno zaskoczy niejednego widza. Mowa m.in. o przeprowadzce. Niedawno informowaliśmy o tym, że prawnik kupi Sylwii dom. Wprowadzą się do nowego wnętrza, ale bynajmniej nie we dwoje. Niezmiennie potowarzyszy im gosposia pani Ola (Ewa Kolasińska).

To nie koniec zmian i niespodzianek. Mowa bowiem o wpadce Sylwii i Wernera w kolejnych odcinkach „M jak miłość”!

Sylwia z Adamem ośmiesza się podczas przyjęcia

Jak podaje portal światseqiali.interia.pl, Adam uzna, że trzeba miło uczcić urodziny ukochanej. Przygotuje małe spotkanie, zaprosi bliskich, ale nie wszystko pójdzie po jego myśli. Całe staranie obrócą się w jedną wielką wpadkę! Prawnik pomyli najważniejsze fakty z życia ukochanej i nie tylko. Wyjdzie z tego istna katastrofa.

- Sylwia, zauroczyłem się w tobie od pierwszego wejrzenia. To była wspaniała polska złota jesień… - cytuje portal światseqiali.interia.pl słowa przejętego Adama. Sylwia szybko go sprostuje. - Poznaliśmy się w grudniu - przypomni Kostecka. Na szczęście do sprawy pomyłki podejdzie z uśmiechem. - Faktycznie... To była piękna, mroźna zima... Pewnie dlatego od razu rozpaliłaś moje zimne kawalerskie serce. Do dziś pamiętam każdy szczegół... Twój uśmiech... Błysk w twoich niebieskich oczach… - powie Werner i zaliczy kolejną wpadkę. Ukochana szybko wyprostuje, że ma zielone oczy.

Sylwia nie obrazi się na Adama

Na szczęście prawniczka dobrze zna nieokrzesanego ukochanego i nie będzie zaskoczona. Może i zaliczą wpadkę przy okazji przyjęcia, ale na szczęście nikt się nie obrazi, a już na pewno nie sama zainteresowana. Bardziej rozbawią ją pomyłki Adama. Zaliczą wpadkę urodzinową, ale wyjdą z sytuacji bezkłótni i ostrej afery.