M jak miłość. Nawrót choroby Doroty? Sceny Iwony Rejzner w szpitalu mówią same za siebie! - ZDJĘCIA

Dorota w szpitalu w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach

Sceny w piżamie i z wyraźnym napisem „recepcja” w tle oznaczają tylko jedno - Dorota znów znajdzie się w szpitalu lub przychodni w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach! Iwona Rejzner pokazała się na Instagramie w szpitalnym otoczeniu, wszędzie widać charakterystyczne dla placówki kolory oraz poczekalnię. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to bardziej przychodnia, a może jednak szpital? Niemniej jednak, Kawecka pozuje w piżamie, co oznacza, że prawdopodobnie spędzi w placówce noc. Pacjenci po zwykłych badaniach kontrolnych wracają do domu… Tutaj widać wyraźnie, że może chodzić o nawrót choroby nowotworowej pacjentki.

Nawrót choroby Doroty? Miało być tak pięknie

Dorota jednak nie pokona raka? Przypomnijmy, że dobre rokowania pod koniec minionego sezonu „M jak miłość” nie oznaczały pełnego powrotu do zdrowia. Dopiero w nowym odcinkach Kawecka miała spotkać się z lekarzem i usłyszeć, co dalej. Owszem, eksperymentalna terapia w Bostonie przyniosła dobre efekty, kobieta wróciła do sił, mogła wreszcie spotkać się z Bartkiem, ale to niestety nigdy nie oznaczało, że rak został pokonany na dobre… Równie dobrze w najnowszym sezonie „M jak miłość” może się okazać, że organizm Doroty jednak nie poradził sobie z chorobą, że znów czeka ją walka o życie...

Co dalej z Dorotą?

Nawrót choroby Kaweckiej nie jest jeszcze potwierdzony. Ten wątek będzie rozwijał się w nowych odcinkach „M jak miłość”. Wiele wskazuje na to, że trudny temat raka mózgu jednej z ulubionych bohaterek w "M jak miłość" nie minie. Jakie będa rokowania? Możliwe, że kobieta jednak skończy szczęśliwie u boku Bartka. Wszystko może się wydarzyć. Odpowiedzi padną już na jesień w "M jak miłość" po wakacjach.