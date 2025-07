M jak miłość. Natalka nie będzie narzekała na brak facetów! Bartek, Karski, a teraz ten przystojniak - ZDJĘCIA

Z kim będzie Natalka z nowym sezonie "M jak miłość"?

Miłość Natalki do Bartka w odcinkach "M jak miłość" jesienią nie ma szans na spełnienie! Nie jest już tajemnicą, że teraz Bartek skupi się na odzyskanej żonie. Dorota będzie dla niego na pierwszy miejscu, będą budowali wspólne życie od nowa, ale to wcale nie oznacza, że Lisiecki zerwie przyjaźń z zakochaną Natalią. Samotna policjantka zrozumie jednak, że nie może stawać na drodze do szczęścia Bartka i Doroty, że były szwagier jest jej rodziną, przyjacielem, ale na tym koniec.

O serce Natalki w następnym sezonie "M jak miłość" na pewno zawalczy Adam Karski, którego już nie raz odtrąciła. Byli na jednej randce z dość przykrym finałem, dwa razy się pocałowali, ale Karski wyczuł, że jest dla Natalii tylko "towarem zastępczym", że ona cały czas kocha się bez wzajemności w Bartku.

Wiele wskazuje jednak na to, że w "M jak miłość" po wakacjach młody komendant policji z Lipnicy uzna, że warto starać się o Natalkę, że skoro Bartek i Dorota znów będą razem szczęśliwi, to on może odwrócić uwagę swojej podwładnej od Lisickiego. W ostatnim czasie Dominika Suchecka i Patryk Szwichtenberg kręcą razem dużo scen do nowych odcinków "M jak miłość", które wskazują na to, że nie będą razem tylko na komendzie, że ich związek ucieszy nawet córkę Natalki, Hanię (Wiktoria Basik).

Kolejny przystojniak u boku Natalki w "M jak miłość" po wakacjach

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" służbowe sprawy połączą też Natalkę z innym policjantem z Lipnicy. Chodzi oczywiście o drugiego przystojniaka z wiejskiego posterunku, Rafała Stadnickiego (Jakub Kucner). Wiadomo, że on także nie miał szczęścia w miłości.

Jak dotąd u boku Rafała nie pojawiła się żadna kobieta, w której by się zakochał. Kilka lat temu Rafała próbowała zdobyć nastolatka Ala (Alicja Ostolska), siostra jego zamordowanego kolegi Roberta (Filip Gurłacz), ale z tego romansu nic nie wyszło. Niewykluczone, że wspólna praca zbliży Natalkę i Rafała i Adam Karski będzie miał kolejnego rywala do serca policjantki.

M jak miłość. Natalka podle zakpi z romansu Bartka i Doroty! Obrazi go przy Marysi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.