M jak miłość. Mateusz odnajdzie miłość w nowym sezonie? Czas na zmiany u Mostowiaka!

Mateusz powrócił w minionym sezonie "M jak miłość", ale jego wątek pozostawał tajemniczy

Chociaż Mateusz powrócił do "M jak miłość" po dłuższej przerwie, nadal nie sposób na co dzień zobaczyć go w Grabinie. Co prawda, Mostowiak odwiedza Barbarę, ale swoje życie toczy w Warszawie. To właśnie w stolicy podjął studia na WAT, o czym początkowo nikomu nie mówił. Może poza Markiem (Kacper Kuszewski), który zachęcał syna do takiego wyboru. Co ciekawe, widzowie z pewnością zauważyli zmianę aktorów, ponieważ Krystian Domagała nie wcieli się dłużej w rolę młodego wojskowego. Zastąpił go Rafał Kowalski, który pojawił się na ekranie jeszcze w poprzednich odcinkach "M jak miłość" przed wakacjami. Oczywiście nikt z bliskich nie komentował przemiany młodego Mostowiaka na ekranie. Pewnym jest, że Krystian Domagała nie powróci do "M jak miłość".

Mateusz znajdzie nową miłość?

Skoro Domagała zniknął z "M jak miłość", może czas na nową bohaterkę, która zawróci w głowie serialowemu, odmienionemu Mateuszowi? To raczej pewne, że Monika Mielnicka, podobnie jak Domagała, nie powróci na plan. Jej rola Lilki jest zakończona ze względu na to, że uczucie Mateusza do córki Krystyny (Dorota Chotecka-Pazura) wygasło. Nawet Barbara dowiedziała się od wnuka, że nie ma zamiaru więcej wracać do tego tematu. To jednoznacznie potwierdza, że Mostowiak nie wyobraża sobie dalszego uczucia i związku z byłą żoną.

Co wydarzy się u Mateusza? Będą kłopoty?

Czy scenariusz na nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach zakłada odnalezienie miłości przez Mateusza? Może w jego życiu pojawi się ktoś, kto zakręci mu w głowie. Póki co nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Możliwe, że Mostowiak będzie miał kłopoty, ponieważ nadal nierozwiązana jest kwestia niebezpiecznych chuliganów z Grabiny, którzy zagrozili Basi (Karina Woźniak).

