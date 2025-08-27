M jak miłość. Martyna uratuje Jakuba! Zapobiegnie tragedii w trakcie rozwodu Karskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 po wakacjach - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Karscy zjawią się w sądzie na swojej rozprawie rozwodowej. Ale w tym ważnym dniu wcale nie będą tam sami, a wręcz przeciwnie, gdyż obok ich prawników zasiądą obok nich szczególnie bliskie im osoby. I z tego względu obecność Mariusza u boku ciężarnej Kasi pewnie nikogo nie zdziwi, ale już Martyny obok Jakuba może trochę!

I to szczególnie, w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, jak podaje swiatseriali.interia.pl, samego Karskiego, który nawet nie zdoła tego ukryć! Jednak to wcale nie zniechęci Wysockiej, a wręcz przeciwnie!

- Co tu robisz? Przyjechałaś zapytać, jak się czuję? - spyta zaskoczony jej widokiem Jakub.

- Nie, bo wiem, że słabo... Przyjechałam tu... wesprzeć swojego kumpla. Mogę? - powie pewnie Martyna, na co Karski oczywiście się zgodzi.

Martyna zatroszczy się o Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wsparcie Martyny faktycznie mu się przyda, gdyż rozwód, który sędzia orzeknie już na pierwszej rozpowie, rzeczywiście mocno go dobije. Ale Wysocka nie pozwoli na to, aby zbyt długo się smucił, a co gorsza topił swoje smutki w alkoholu, tak jak wcześniej.

Dlatego tuż po rozprawie w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zabierze go do "Naszego Zielonego Sadu" Kingi (Katarzyna Cichopek) na kawę, co i on będzie mógł także dwojako zrozumieć. Jednak była kochanka Marcina od razu wszystko wyjaśni i postawi granicę.

- Spokojnie... Nie myśl sobie, że na ciebie lecę! Nie jesteś w moim typie... - zapewni go Martyna, po czym doda już z uśmiechem - Ale lepszego kumpla w życiu nie miałam!

Karski będzie ogromnie wdzięczny Wysockiej w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak i Jakub w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach nie pozostanie jej zbyt długo dłużny i odpłaci się podobnym wyznaniem. Tym bardziej, że będzie jej ogromnie wdzięczny za okazane wsparcie, które uratuje go przed największym błędem w życiu!

- Dziękuję, że przyszłaś dziś, że byłaś tam ze mną... I że zgarnęłaś mnie, zanim zdążyłem powiedzieć czy zrobić... coś głupiego! - odpłaci jej się Jakub.

- Właśnie widziałam, że coś takiego chodzi ci po głowie - przyzna Wysocka.

- Oj, chodziło! I to jak... - potwierdzi Karski, po czym oboje w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej padną sobie w kumpelskie objęcia! Czy jednak z czasem zamienią się one w coś więcej? Szczególnie, że troska Martyny na tym się nie skończy, a przyjaciele zaczną się coraz częściej spotykać. Czy jednak zostaną parą? Przekonamy się już niebawem!