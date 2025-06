M jak miłość. Martyna dostrzegła w Jakubie zmarłego męża. Przez Karskiego znów będzie cierpieć? - ZDJĘCIA

M jak miłość. Rewolucja w domu Kingi i Piotrka. Misiek się wygadał, co czeka Zduńskich. Nie od razu to pokażą - ZDJĘCIA, WIDEO

Czy Martyna i Jakub będą razem w następnym sezonie "M jak miłość"?

Z doniesień z planu nowego sezonu "M jak miłość" wynika, że Martyna i Jakub nie będą już tylko przyjaciółmi. Wiele wskazuje na to, że pisany jest im romans, chociaż żadne z nich absolutnie nie jest jeszcze gotowe na kolejny związek, żadną poważną relację uczuciową.

Co prawda przeznaczenie połączyło tych dwoje, kiedy prawie pół roku temu w "M jak miłość" Jakub uratował Martynę przed śmiercią z rąk gangstera Roberta (Kamil Drężek), ale przyjaźń, która ich połączyła podczas traumatycznych przeżyć nie powinna zbyt szybko przeradzać się w romans.

Przecież Karski zaopiekował się byłą kochanką Marcina na jego prośbę. Pewnie w ogóle nie zbliżyłby się do Martyny, gdyby Chodakowski mógł się nią zająć sam.

W obliczu tego, co w następnym sezonie "M jak miłość" czeka Jakuba, który jeszcze nie wie, że Kasia jest z nim w ciąży, że to on jest ojcem dziecka niewiernej żony, romans z Martyną to ostatnie, czego mu teraz potrzeba. Ona też dopiero co uleczyła złamane serce po tym jak Marcin zostawił ją dla Kamy (Michalina Sosna). Kiedy odzyskał pamięć, wybrał dawną ukochaną, a nie ją.

Martyna zauważyła, że Jakub jest podobny do jej męża Jerzego

W finale sezonu "M jak miłość" przed wakacjami z ust Martyny padły słowa, które mogły sugerować, że myśli o Jakubie nie jak o przyjacielu, ale jako o następcy jej zmarłego męża Jerzego. Najpierw stwierdziła, że Kuba musi bardzo kochać Kasię, a potem powiedziała coś, po czym Karskiemu odebrało mowę.

- Strasznie dziwny z ciebie facet... - Dziwny i do tego ponury... - Mój mąż był taki sam. Może dlatego tak cię lubię...

Fani "M jak miłość" chcą romansu Martyny i Jakuba w następnych odcinkach

Co prawda między Martyną a Jakubem w "M jak miłość" jeszcze nic nie zaszło, nie przekroczyli granic przyjaźni, to ich wspólne sceny dowodzą, że są dla siebie stworzeni. Oboje zasłużyli na szczęście po trudnych przejściach. Tak sądzi wielu fanów serialu, którzy kibicują Martynie i Jakubowi i chcą, żeby zostali parą.

Oto jak widzowie komentują ten wątek:

- Kuba i Martyna to dobry pomysł nawet fajnie żeby mieli swojego dzieciątko - Super para 😍 - Oni będą razem ❤️❤️ - Chyba nowa, serialowa para będzie 🙂Marcin pewnie będzie się boczył.. cóż, dokonał wyboru 🤷🏻‍♂️🙂 - Fajna para jeżeli Marcin będzie z tym ok;) - Pięknie razem wyglądacie pasujecie do siebie misie moje kocham 🥹❤️❤️ - Kurcze jak nie lubiłam postaci Martyny ,tak teraz kibicuje jej i Kubie🔥👏 - Dwa złamane serca połączą się i będą idealną parą ❤️ szczęścia na czyimś nie szczęściu nie zbuduje się 🥺 - Martyna wydaje się baaardzo w porządku. Ale Kaśka tez się taka wydawała... scenarzyści tu pociągają za sznurki

Tragiczna śmierć męża Martyny z "M jak miłość". Jerzy Wysocki zginął w górach!

Są jednak i tacy, którzy uważają, że Martyna i Jakub razem w "M jak miłość" to najgorszy możliwy scenariusz. Nie tylko dlatego, że Karski kocha Kasię. Przede wszystkim dlatego, że Wysocka nie uporała się do końca z żałobą po śmierci męża. Zakochała się w Marcinie, który był jej lekarstwem na dotkliwy ból po stracie.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Jerzy Wysocki, wybitny alpinista, zginął w górach, podczas tragicznego wypadku w Himalajach. Tam też jest jego symboliczny grób, bo ciała męża Martyny nigdy nie odnaleziono.

Uczucie do Jakuba może Martynie przysporzyć tylko jeszcze więcej cierpienia w "M jak miłość" po wakacjach.