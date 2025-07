M jak miłość. Mariusz przerzuci się na Kamę? Zostawi Kasię, gdy kłamstwo z dzieckiem wyjdzie na jaw i zniszczy kolejny związek? - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mariusz (Mateusz Mosiewicz) zostawi Kasię (Paulina Lasota) i weźmie się za Kamę (Michalina Sosna)? Tym bardziej, że kłamstwo Karskiej w końcu wyjdzie na jaw, gdy jej sekret zdradzi laborantka Anna (Katarzyna Russ)! Czy wówczas jej kochanek zdecyduje się odejść, a co ważniejsze przerzucić się na kolejną kobietę? I to nie byle jaką, gdyż również szczególnie bliską Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), bo narzeczoną jego najlepszego przyjaciela Marcina (Mikołaj Roznerski)! Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Sanocki rozbije kolejny związek? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!