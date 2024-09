M jak miłość. Marcin nie zgodzi się, żeby Martyna zgłosiła go na policję! To dlatego nie chce wiedzieć, kim jest! - ZDJĘCIA, WIDEO

- Sytuacja coraz bardziej się otwiera, oni powolutku coraz bardziej się do siebie zbliżają. W momencie kiedy ona tonie, to on jej pomaga i to on wyciąga dłoń, mówiąc, że będzie walczył z nią o to, żeby ona stanęła na nogi... - powiedziała Magdalena Turczniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Martyna zaczyna się w to wszystko wgłębiać i grzebać w tej przeszłości, bo czuje, że zaczyna jej zależeć... Ja myślę, że ona współodczuwa i czuje traumę, jaką przechodzi ta rodzina. To nie jest tak, że to jest wyrachowana kobieta, która zarzuciła sobie sidła na mężczyznę i chce go przytrzymać. Jeszcze chwilkę nie chce wypuścić tego, co jakby złapała tak przez chwilę... - dodała.